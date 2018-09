Ferrovia. "Se esta obra tivesse começado há cinco anos, hoje já estava feita"

"O importante é fazer o que não foi feito". As palavras são de António Costa durante uma visita às obras na Linha da Beira Baixa e onde o primeiro-ministro recordou muito do que faltou fazer nos últimos anos.

O chefe do executivo assegurou que a ferrovia é agora uma "prioridade" e que o programa 2020 neste setor já saiu do papel e está a dar frutos. "Não temos só um programa de ferrovia 2020, temos obra de concretização do programa 2020", assegura.

No momento em que visitava as obras que pretendem reativar a ligação Covilhã-Guarda e fazer uma ligação direta à Linha da Beira Alta, Costa explicou que muito ficou por fazer na última década.

"Se esta linha não tivesse sido encerrada há 10 anos, o presidente da Câmara da Covilhã podia ter vindo até aqui de comboio. Se esta obra tivesse começado há cinco anos, hoje já estava feita. Se esta obra não tivesse começado quando começou também já estava pronta. Se os comboios tivessem sido encomendados há cinco anos estávamos aqui hoje a estreá-los", justificou, acrescentando que "agora o que é importante é fazer o que não foi feito". "Antes não era feito, agora é feito", concluiu.

Estas obras na ferrovia servem também para revitalizar o interior do país e durante as declarações aos jornalistas, o primeiro-ministro recordou ainda que foi aprovado um investimento de dois mil milhões de euros para esse setor.