Fim de semana de calor. Aviso amarelo alargado a 15 distritos

O aviso amarelo devido ao calor, que tem início no sábado, foi alargado a 15 distritos e estendido até ao final de domingo.

São esperados valores elevados da temperatura máxima em todos os distritos de Portugal continental, com exceção dos de Bragança, Vila Real e Viseu.

O meteorologista Ricardo Tavares explica à TSF que a temperatura vai começar a subir já esta sexta-feira.

Este aviso tem início às 10h00 de sábado e prolonga-se até às 22h00 de domingo, mas pode entretanto agravar-se.



De acordo com a informação disponível no site do IPMA, no sábado só os distritos de Bragança e da Guarda vão ter uma temperatura inferior aos 30 graus celsius, com 29º, enquanto Évora e Beja vão atingir os 37º, Lisboa os 33º, Porto os 30º e Faro os 32º.



A temperatura volta a subir no domingo, dia em que os termómetros alcançar os 39º em Santarém e Évora, 37º em Lisboa e 32º no Porto e em Faro.