Financiamento de obras de segundas habitações adiado novamente

Foi novamente adiado o prazo do mecanismo de apoio à reconstrução de segundas habitações afetadas pelos incêndios do ano passado.



O ministério da Administração Interna adianta à TSF que esse adiamento ficou fixado na lei do Orçamento de Estado.



Inicialmente, estava previsto que as candidaturas dos municípios fossem encaminhadas para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) até ao final de novembro. O prazo passou agora para 30 de abril de 2019.



Depois de receberem o parecer da CCDR, os municípios devem apresentar à Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL) o pedido de empréstimo.



Até ao início deste mês, ainda nenhum município tinha pedido parecer à CCDR.



O prazo já tinha sido anteriormente adiado de setembro para novembro.



Depois de receber o pedido das autarquias, a DGAL tem cinco dias úteis para remeter o pedido de empréstimo apresentado e os respetivos documentos ao Fundo de Apoio Municipal (FAM).



A direção executiva do FAM, no prazo máximo de cinco dias úteis após a receção dos documentos, delibera acerca do pedido de empréstimo.



O empréstimo tem um prazo máximo de duração de 20 anos e um período de carência de dois anos.



O incêndio de 17 de junho de 2017, em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, que alastrou a concelhos vizinhos, fez 66 mortos e mais de 250 feridos, destruiu meio milhar de casas e quase 50 empresas.



Em outubro seguinte, 49 pessoas morreram e cerca de 70 ficaram feridas na sequência dos incêndios na região Centro, que também destruíram total ou parcialmente cerca de 1.500 casas e mais de 500 empresas.