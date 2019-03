Sinais, 7 de março: Flores Santos Leite

Aos 92 anos, todos os dias dá consultas, depois de acordar muito cedo, de escrever o poema do dia e de fazer uma caminhada de cinco quilómetros. Telemóveis é que não. O pior que lhe pode acontecer é estar à conversa com alguém cuja atenção seja subitamente captada pelo toque indesejável de um portátil. Mas imagino Flores Santos Leite (que tantas vezes foi de burro visitar doentes nas aldeias mais remotas do concelho) conversando animadamente com Isabel Marouço, a pastora cujos poemas, reunidos em "Pétalas de Vida", são escritos em telemóvel enquanto segue o rebanho pelas faldas da serra de Arga.

