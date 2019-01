Fogo consome fábrica de plásticos em Vila Nova de Gaia

Um incêndio está a consumir uma fábrica de plásticos em Vila Nova de Gaia.

Fonte dos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia disse à TSF que a empresa está instalada numa zona industrial e que neste momento os bombeiros tentam controlar as chamas nas fachadas para que não cheguem aos armazéns.



De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, citado pela Lusa, pelas 15h00 o fogo estava "ainda em curso" e a ser combatido por "46 operacionais e 18 veículos".



Fonte dos Sapadores Bombeiros de Gaia indicou que não há feridos em resultado do incêndio na "Moldiflex", zona industrial de Grijó.