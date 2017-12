Folclore é o mote da passagem de ano em Viseu

Viseu despede-se este domingo daquele que foi o ano oficial para visitar o concelho e dá as boas vindas a 2018 declarando-se como "Cidade Europeia do Folclore", num espetáculo com música folk, folclore e fogo-de-artifício.

A música e as tradições locais vão estar a cargo de ranchos do concelho. A eles vão juntar-se a "banda-ícone do folk nacional Oquestrada" e ainda o músico e dj viseense Moullinex. Pelo palco da festa de réveillon irão passar cerca de 300 pessoas, numa noite que promete aquecer todo o público que passar pelo recinto onde acontece a secular Feira de S. Mateus.

Nos anos anteriores os festejos de fim de ano decorreram no centro histórico da cidade e este ano mudam de local por uma questão de "segurança" e de "receção" ao público.

A festa de entrada em 2018 começa às 21h00 e termina às 04h00, prometendo a organização, que está a cargo do município, "uma noite memorável" e o "maior espetáculo de sempre de fogo de artifício". São esperadas entre 15 a 20 mil pessoas.