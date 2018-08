Há 20 mil professores colocados para o próximo ano letivo

As listas de colocação de professores para o ano letivo 2018/2019 já foram divulgadas pelo Ministério da Educação. "Ficaram hoje colocados 20.000 professores", pode ler-se no comunicado.

"Este ano realizaram-se 7 concursos: concurso interno antecipado, concurso externo ordinário, concurso externo extraordinário, concursos interno e externo do ensino artístico, mobilidade interna e contratação inicial. Foram vinculados cerca de 3.500 professores, que se vão somar aos também cerca de 3.500 docentes que vincularam no ano passado, o que representa um número de vinculações sem precedentes", revela o Ministério em comunicado.

No que toca à mobilidade interna, sabe-se que "foram distribuídos cerca de 14.000 horários a docentes do quadro , dos quais cerca de 11.000 em horários completos e cerca de 3.000 em horários incompletos".

"Na contratação inicial ficaram colocados perto de 6.000 docentes contratados, dos quais cerca de 3.000 em horários completos. Verifica-se, assim, que foram distribuídos horários completos e horários incompletos na mobilidade interna aos professores do quadro. Esta circunstância explica a necessidade de contratar cerca de 3.000 docentes externos para ocupar horários completos, apesar de terem vinculado aos quadros 7.000 professores nos últimos dois anos. Ficaram hoje colocados 20.000 professores. A divulgação das listas no dia de hoje, dentro do calendário previsto, a duas semanas do início das aulas, assegura a normalidade no arranque do ano letivo 2018/2019", explica a mesma nota.

As listas podem ser consultadas aqui.