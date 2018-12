Francisco faz anos. Aos 82, o papa-celebridade conduz Igreja com "200 anos de atraso"

Não tem mãos a medir o homem que esta segunda-feira faz 82 anos e está no sexto ano de pontificado, à frente da barca de Pedro de muito difícil condução.

Ainda na última semana teve que despedir três colaboradores ilustres do núcleo duro do governo da Santa Sé, um deles a terceira figura de Estado... e não por terem ajudado velhinhas a atravessar a Praça de São Pedro.

Manuel Vilas Boas descreve as dificuldades que o sucessor de Francisco vai enfrentar

Como avançar da idade é notória a preocupação do papa Francisco pelo acerto no seu sucessor que, eventualmente, poderá estragar todo o esforço feito pelo primeiro papa latino-americano na reforma de uma igreja que no dizer do já desaparecido cardeal Martini de Milão, também jesuíta, esta instituição caminha com pelo menos 200 anos de atraso: quase como a ferrovia nacional.

Não foi em vão que Francisco procurou aproximações com o visionário de Assis, solidificam-se, entretanto, os passos para o Império do meio e, como nunca, no velho latim, ad multos annos, Franciscus.