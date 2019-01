Fundação "O Século" à beira da ruptura. Um terço dos trabalhadores já foram despedidos

Os trabalhadores da Fundação "O Século" temem pelo futuro da instituição e escreveram uma carta ao Presidente da República e ao Governo em que denunciam salários em atraso, mas também atrasos do Estado no pagamento de um projeto social desenvolvido para jovens em bairros problemáticos.

Neste alerta, a que a TSF teve acesso, quase 50 trabalhadores lamentam a falta de apoio do Estado, falando mesmo em 50 mil euros que já deviam ter sido recebidos e que agravaram a falta de liquidez.

As dividas herdadas a fornecedores rondam, segundo a carta, os 750 mil euros e os salários de dezembro ainda não foram pagos, numa altura em que, para equilibrar as contas, um terço dos trabalhadores já perderam emprego.

Catarina Capinha, uma das trabalhadoras dos lares de acolhimento, diz mesmo à TSF que já há funcionários a levar comida da fundação para casa porque não têm dinheiro para alimentar a família, sublinhando que na grande maioria dos casos são pessoas com ordenados muito baixos.

A funcionária Catarina Capinha faz contas à crise na instituição

Por outro lado, vários fornecedores de comida para crianças e idosos já avisaram que vão deixar de abastecer a fundação, com Catarina Capinha a recordar que têm cinco casas de acolhimento para quase 50 crianças em risco entregues à guarda do Estado, que as colocou nesta fundação (que é mais reconhecida pelas férias para menores carenciados).

Catarina Capinha retrata a situação dos quase 90 funcionários.

Os trabalhadores garantem ainda que, desde junho, a fundação aguarda uma resposta à candidatura que apresentou ao Fundo de Socorro da Segurança Social, processo que continua em análise.

Depois da polémica com o antigo presidente, a fundação "O Século" tem, desde abril de 2018, uma nova direção. A gestão do ex-presidente, Emanuel Martins, está a ser investigada pela justiça por suspeitas de contratação indevida de familiares e uso de dinheiros da instituição para fins privados, nomeadamente cartões de crédito.