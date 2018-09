Furacão Helene deve atingir todas as ilhas dos Açores no sábado

O furacão Helene vai atingir o arquipélago dos Açores este sábado, sendo esperado que os efeitos se sintam em todas as ilhas, em especial no grupo ocidental.

Na imagem acima, divulgada pela NASA, mostra os furacões Florence (à esquerda), Isaac (no centro) e Helene (à direita) sobre o oceano Atlântico. O Florence vai atingir a costa dos estados da Carolina do Norte e da Carolina do Sul esta sexta-feira enquanto oIsaac se dirige para o mar das Caraíbas.

O furacão Helene "está a deslocar-se para norte a 20 quilómetros por hora, prevendo-se que diminua de intensidade durante a quinta-feira, passando a classificar-se como tempestade tropical. De acordo com a previsão, é provável que as ilhas do grupo ocidental [Flores e Corvo] comecem a sentir os efeitos desta tempestade, a partir da tarde de sábado", refere o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) em comunicado.

A partir da tarde de sábado é esperado "vento muito forte do quadrante sul com rajadas até 120 quilómetros por hora, chuva forte e ondas do quadrante sul entre seis a oito metros de altura" nas Flores e no Corvo.

"Nas restantes ilhas do arquipélago também se prevê um agravamento do estado do tempo, devido à passagem da tempestade tropical, no entanto será de forma menos significativa."

Para as ilhas do grupo central - Faial, Pico, Terceira, Graciosa e São Jorge - está previsto vento com rajadas até 80 quilómetros por hora e períodos de chuva forte, enquanto no grupo oriental - São Miguel e Santa Maria - é expectável vento com rajadas até 50 quilómetros por hora.

Pode acompanhar o trajeto do furacão Helene na página do Centro Nacional de Furacões