Gastronomia com vinho do Porto: Vencedores com pronúncia do norte

Promover os vinhos do Porto e do Douro com o melhor da gastronomia portuguesa e promover e incentivar a criatividade dos restaurantes são os objetivos da iniciativa "Gastronomia com vinhos do Porto".

A participação recorde de uma centena de restaurantes - limite estabelecido pela organização - traduz o interesse e o entusiasmo gerado em torno deste concurso harmoniza os vinhos com sugestões gastronómicas que vão da entrada à sobremesa. É um exercício para criativos e tornou muito difícil a escolha dos melhores por parte de um júri, que percorreu 3.300 quilómetros durante oito semanas, para incluir Portugal continental de norte a sul.

Foto: Direitos reservados

Chefes de cozinha e técnicos especialistas do Instituto de Vinhos do Douro e do Porto (IVDP) visitaram todos os restaurantes inscritos e integrados em três categorias - tradicional/típico; informal/casual e gastronómico/fine dining --, e avaliaram as propostas gastronómicas elaboradas de acordo com as regras do concurso.

Os distinguidos

No plano individual, os vencedores foram:

- Melhor entrada: restaurante O Geadas, Bragança, com o prato "couscous de cogumelos com perdiz estufada", acompanhado por Porto Graham"s 30 Anos;

Foto: Direitos reservados

- Melhor prato: restaurante Sra. Peliteiro, Esposende, com o prato "filet mignon com molho de pimentas, cantarelos, puré de batata doce e nabo baby", acompanhado por Porto Portal LBV 2011;

Foto: Direitos reservados

- Melhor sobremesa: restaurante Ferrugem, Vila Nova de Famalicão, com "queijos portugueses, figo pingo-de-mel com vinagre e folhas secas de amêndoa", acompanhado por Porto Andresen Branco 20 Anos;

- Melhor promoção do concurso: restaurante JARDIM, do Hotel Axis Vermar, Póvoa de Varzim;

- Melhor carta de vinhos do Porto: Restaurante Rei dos Leitões, Mealhada.

Com o diploma "ouro" foram distinguidos 28 restaurantes: O Geadas, Ferrugem, Sra. Peliteiro, Salpoente, Oficina, O Rei dos Leitões, Wish, Padaria, A Lúria, Aladin, Rib and Beef/Hotel Pestana Ribeira, Dom Joaquim, Barão de Fladgate, Brasão, Dux Bistrot, Reserva da Vila, A Brasileira/Hotel Pestana Porto, Quinta do Arneiro, Ignácio, Porto Santa Maria, Cancela Velha, Quinta do Portal, Fiado, Palatium/Hotel Pestana Palácio do Freixo, Incomum by Luís Santos, Tomba Lobos e La Terraza.