Global Movi Awards: vencedores já conhecidos

Nissan Leaf (carro elétrico); Hyundai Ioniq PHEV (carro híbrido e Plug In), UOU (veículo elétrico leve), Volvo Pilot Assist (tecnologia de Apoio) e Nissan e-NV200 (veículo elétrico de frotas) são os vencedores, na categoria produtos, tecnologias e veículos, dos Global Movi Awards .

A iniciativa, a primeira em Portugal destinada a premiar a mobilidade inteligente, deve-se ao Global Media Group, a que pertence a TSF e ao site Motor 24.

Mais de 40 entidades apresentaram candidaturas nas diversas categorias destes prémios, divididos em duas grandes áreas: uma reservada a produtos, veículos e tecnologias; outra destinada a práticas, projetos e organizações do setor da mobilidade. O júri foi presidido por Robert Stussi e constituido por jornalistas, académicos, especialistas em mobilidade e transportes e representantes de empresas e associações.

O prémio Cidades, foi atribuído ao projeto de mobilidade urbana de Cascais (Mobi Cascais); os Serviços Municipalizados de Transportes e Urbanismo de Coimbra (SMTUC) venceram o prémio destinado a Empresas/Organizações.

Na categoria Cidadania, o projeto vencedor foi o MUV Fundão, apresentado pela Bag Consulting.

Foram ainda distinguidos com menções honrosas aos seguintes projetos: MUV Viseu, Be Águeda (CM de Águeda), Just Drive (Zeev), Lisboa cidade mais sustentável (EMEL), Construção de ciclovia e passagem pedonal na Ponte 25 de Abril (Alma Lisboa), Ecovoltas solidárias (Ecokart Portugal).

Ao todo, foram atribuídos oito prémios e ainda seis menções honrosas, numa cerimónia que decorreu no âmbito da Lisbon Mobi Summit em Lisboa.

Foram ainda distinguidos com menções honrosas aos seguintes projetos: MUV Viseu, Be Águeda (CM de Águeda), Just Drive (Zeev), Lisboa cidade mais sustentável (EMEL), Construção de ciclovia e passagem pedonal na Ponte 25 de Abril (Alma Lisboa), Ecovoltas solidárias (Ecokart Portugal).