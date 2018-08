GNR reforça patrulhamento para prevenção de incêndios 

O capitão Pedro Fernandes da GNR de Silves integra uma das muitas patrulha que andam pelo país. Os termómetros do carro marcam às 10h 38 graus na serra de Silves.

Os militares andam em caminhos sinuosos a vigiar todo um vasto território e a contactar os moradores que por vezes vivem em sítios isolados. "As patrulhas a cavalo conseguem deslocar-se a locais onde os veículos não conseguem ir".

Reportagem de Maria Augusta Casaca no Algarve.

Manuel Pedro de 87 anos e a mulher vivem no sítio do Bastos. "Hoje em particular vivemos um risco de incêndio muito elevado" anuncia um dos militares. Os idosos já viram por ali passar um grande incêndio há alguns anos. Lembram que um vizinho só escapou do fogo porque tinha gado, cabras e vacas que comeram o mato à volta da casa não deixando o fogo progredir até à habitação.

Os militares da GNR deixam panfletos com medidas a tomar em caso de incêndio e indicações: devem procurar um sitio para se protegerem do calor, não trabalhar com máquinas, nem sequer com uma enxada porque até isso pode provocar uma faísca. E telefonar sempre para o 112 em caso de incêndio." Nós somos cautelosos", garante Manuel Pedro. "E passem palavra", pede o militar, "algum foco de incêndio pode tornar-se uma catástrofe".

Com a subida das temperaturas e a baixa humidade previstas para os próximos dias, a GNR reforçou o patrulhamento de visibilidade em todo o país. Diariamente nestas ações estão empenhados 5.200 militares e há no território nacional 230 postos de vigia com 920 vigilantes.