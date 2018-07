Golfinhos, polvos e bifes na pradaria do Sado

Ver os golfinhos do rio Sado é uma das atividades mais concorridas do Ciência Viva no Verão , que na edição 22, é dedicada este ano, aos rios e à água. A diretora do programa, Rosália Vargas, explica que a ideia nasceu depois do recente "problema ecológico" no rio Tejo, pretendendo-se chamar a atenção para um "património ambiental magnífico, necessário e que temos de cuidar dele".

O passeio de barco no Sado é feito em parceria com a organização Ocean Alive, que recebeu recentemente um prémio pelo projeto "Guardiãs do Mar: salvar o ambiente, preservar empregos", desenvolvido com pescadoras e mariscadoras das duas margens do rio. A bióloga marinha e coordenadora da Ocean Alive, Raquel Gaspar, salienta que o objetivo é preservar as pradarias, "um habitat maternidade que serve de ninho e que alimenta grandes predadores, como o golfinho, o polvo e nós".

Reportagem de Cristina Lai Men.

Na "Rota dos golfinhos do Sado", o ministro da Ciência, Manuel Heitor, apelou a um maior envolvimento das empresas no programa Ciência Viva. Estão previstas cerca de 800 ações, quase todas gratuitas, mas que exigem marcação prévia.