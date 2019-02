Governo chama professores para retomar negociações. "Mais vale tarde do que nunca"

O Governo vai retomar as negociações com os professores e já chamou os representantes sindicais. A informação foi confirmada à TSF por fonte do ministério da Educação, sendo que as reuniões estão previstas para 25 de fevereiro às 16h00. O secretário-geral da Fenprof também confirmou esta data à TSF.

"Deveria ter sido marcada logo para o início de janeiro. Foi preciso muita pressão para que finalmente tivesse sido marcada mas mais vale tarde do que nunca", frisou Mário Nogueira. O sindicalista garante que irá negociar a proposta "que tem o apoio de 60 mil professores", que é a recuperação dos nove anos, quatro meses e dois dias.

Mário Nogueira admite que "mais vale tarde que nunca".

Mário Nogueira deixou ainda críticas ao Governo, que chumbou a proposta que tinha sido aprovada pelo Parlamento. "Espero que o Governo se repetir a mesma posição, seria uma afronta à Assembleia da República", disse.

O secretário-geral da Fenprof deixou ainda critícas ao Governo, pelo impasse nas negociações.

Já o Sindicato Independente de Professores e Educadores pediu uma "negociação séria" por parte do executivo.

"O que nós esperamos é que desta vez haja de facto uma negociação séria e que nos deixemos de fingimentos e de andar a brincar às negociações, porque o que temos assistido constantemente é a uma prepotência da parte do Governo e a uma unilateralidade das ideias deles e mais nada. Vamos ver o que nos espera desta vez", disse Júlia Azevedo à Lusa.

O ministro da Educação anunciou na sexta-feira que as negociações com os professores sobre o Orçamento do Estado (OE) para 2019 começavam nos "próximos vindouros dias", garantindo que o Governo se vai sentar à mesa com "boa-fé".



Em Braga, à margem da cerimónia da atribuição do doutoramento 'honoris causa' pela Universidade do Minho ao ex-ministro da Justiça Laborinho Lúcio e a frei Bento Domingues, o ministro Tiago Brandão Rodrigues disse que "chegou o tempo" de cumprir o estipulado no OE2019 e negociar em concertação social com os docentes.

"Nos próximos vindouros dias teremos essa negociação que está inscrita no OE e que dissemos que iríamos fazer e cumprir", anunciou o governante.



Segundo Tiago Brandão Rodrigues, "chegou o tempo, é agora oportuno" e o Ministério da Educação está a falar com o Ministério das Finanças "para acertar agendas" para se poder concertar, depois, com os sindicatos.

