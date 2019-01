Governo criminaliza tráfico de órgãos humanos

Em maio do ano passado foi criado um grupo de trabalho interministerial (entre a Justiça e a Saúde) para preparar medidas legislativas relacionadas com o tráfico de órgãos humanos. As conclusões do relatório chegaram entretanto ao Governo, que agora faz aprovar um diploma de alteração ao Código Penal e ao Código do Processo Penal.

O relatório reconhece que a atividade de tráfico de órgãos "constitui um enorme desafio à investigação criminal". Um dos problemas da investigação é o facto de o crime ser frequentemente transnacional, ou seja, o momento da extração e o da implantação ilegal dos órgãos acontece em países diferentes.

Por isso, para além das alterações ao Código Penal, que passa a prever uma multa de prisão de 3 a 10 anos, o grupo de trabalho sugeriu ao governo a promoção de iniciativas para se perceber melhor como funciona a prática do crime.

Mas os peritos sublinham também que a prevenção exige a "consciencialização e a sensibilização sobre os riscos para a saúde provenientes do tráfico" e, por isso, fazem também sugestões na esfera profissional dos médicos.

A jornalista Barbara Baldaia explica o que está em causa.

São propostas alterações ao Código Deontológico em matéria de segredo médico, nomeadamente explicitando que sempre que um médico tenha indícios de envolvimento em práticas ilegais de transplante deve reportar a situação às autoridades competentes.

Por outro lado, o relatório do grupo de trabalho avança com uma proposta de Protocolo de Atuação dos Médicos, em que se destaca a gestão de doentes em risco de realização de "turismo de transplantação", avisando-os, por exemplo, dos riscos de saúde associados.