Governo "deveria pedir desculpa aos polícias" pela situação do Bairro Jamaica

A Associação Sindical dos Polícias Portugueses (ASPP) defende que, a existir um pedido de desculpas face ao que se passou no Bairro da Jamaica, quem merece recebê-lo são os polícias. Esta segunda-feira, o Governo angolano disse que, nesta altura, não existe qualquer "irritante" nas relações entre Angola e Portugal e que o Governo português pediu desculpas pelo que aconteceu no bairro.

O ministério dos Negócios Estrangeiros não confirma que tenha sido feito qualquer pedido de desculpas e, em comunicado enviado à agência Lusa, o gabinete do ministro Augusto Santos Silva confirma apenas que os chefes da diplomacia dos dois países falaram por telefone, por iniciativa do ministro português, logo após os incidentes.

Tanto nesse momento como depois, numa reunião em Luanda, Augusto Santos Silva ter-se-á limitado a lamentar o sucedido. Ainda assim, e com base nas declarações do ministro angolano, o presidente da ASPP, Paulo Rodrigues, defende que são necessários esclarecimentos e que o Governo se precipitou, uma vez que o caso continua a ser investigado.

"Estamos a falar de um processo que está em investigação. Das duas, uma: ou o senhor ministro e o Governo já conhecem a decisão do inquérito ao processo - e se conhecem, achamos estranho, porque ninguém conhece - e portanto estará já tomada uma decisão final antecipadamente - o que me parece um pouco preocupante -, ou se não conhece o resultado do inquérito, de alguma forma poderá estar, com esta posição, a dizer que os polícias é que estiveram mal e, de alguma forma, pode estar a influenciar o resultado do processo", entende o representante dos polícias.

Explicada a posição, Paulo Rodrigues vai mesmo mais longe e diz que quem merece um pedido de desculpas são os polícias.

Paulo Rodrigues entende que o Governo deveria pedir desculpa aos polícias.

"O que o Governo deveria fazer em primeiro lugar era pedir desculpa aos polícias. A forma como têm sido tratados, a falta de condições que lhes têm sido dadas e a forma de os menosprezar e desvalorizar como este Governo tem feito ao longo dos últimos meses demonstram bem que aqueles que aqueles que, efetivamente, deviam e mereciam ter um pedido de desculpa são os polícias. Vamos já fazer um ofício ao Governo e ao senhor Primeiro-ministro pedindo não só esclarecimentos sobre esta postura, mas também porque queremos um pedido de desculpa por parte do Governo em relação a toda esta situação", revelou o dirigente sindical dos polícias.

Nos próximos dias serão vários os pontos de contacto entre Angola e Portugal: Marcelo Rebelo de Sousa inicia esta quarta-feira uma visita oficial ao país.

