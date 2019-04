Governo garante que quem paga os novos passes é "quem mais polui"

O Governo acredita que os novos passes sociais que arrancam esta segunda-feira, 1 de abril, com preços entre os 30 e 40 euros, vão levar mais 10% de passageiros, até ao final do ano, aos transportes públicos. É essa a previsão do ministro do Ambiente e Transição Energética, João Matos Fernandes, que espera um aumento maior, sobretudo, no início do próximo ano letivo.

O governante aponta as expectativas para os novos passes únicos

João Pedro Matos Fernandes garante que os transportes estão preparados para o aumento de utilizadores e sublinha que é normal que estes "tragam muitos passageiros em hora de ponta".

O ministro detalha que o Metro de Lisboa tem hoje composições paradas e até há uma folga de navios no Tejo

Defendendo que esta é a mais relevante medida de que há memória nos transportes públicos em Portugal, o ministro sublinha que há casais que vão poupar 1.200 euros por ano.

A quem pergunta como se vai pagar tudo isto, João Pedro Matos Fernandes garante que será quem polui mais a pagar, através do Fundo Ambiental que tem sido financiado, sobretudo, com os leilões no âmbito do Comércio Europeu de Licenças de Emissão de gases com efeito de estufa.

João Pedro Matos Fernandes explica quem paga

Estes leilões basicamente obrigam as indústrias que mais poluem a comprarem aos Estados licenças para emitirem CO2, com receitas que revertem para projetos ligados ao combate às alterações climáticas, como o financiamento dos transportes públicos.