Governo lança apoio de 100 mil euros para modernizar taxímetros

O Governo vai lançar um apoio de 100 mil euros para ajudar a modernizar os taxímetros com um novo modelo de faturação.

O anúncio foi feito, no Parlamento, pelo ministro do Ambiente e da Transição Energética, e implica um apoio que totaliza cem mil euros.

"Para termos estes taxímetros mais modernos e mais integrados com os novos sistemas de faturação, estamos à espera de perceber qual é a receita que resulta da taxa cobrada ao TDVE (transporte de passageiros em veículos descaracterizados), durante o primeiro trimestre, para podermos lançar este novo apoio à instalação dos novos taxímetros", explicou o ministro João Pedro Matos Fernandes que disse esperar ter esses dados "nos próximos dias".

Na comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, o ministro disse também que este ano será lançado um novo aviso do programa para a aquisição de automóveis elétricos, no valor total de 200 mil euros, reconhecendo que o que foi lançado no ano passado "ficou aquém do previsto", tendo tido resposta por parte de apenas oito taxistas.

Este ano, o programa vai ter uma comparticipação de cinco mil euros por táxi, um valor que será aumentado, através de um subsídio extra, conforme a idade do veículo seja maior também, sendo os incentivos concedidos através do Fundo para o Serviço Público de Transportes.