Governo não abre exceção e festas de Viana ficam sem tradicional fogo de artifício

O Ministério da Administração Interna não vai abrir nenhuma exceção para o lançamento de fogo-de-artifício.

Numa nota enviada às redações, o gabinete de Eduardo Cabrita, depois de ter recebido alguns pedidos de exceção para lançar fogo, adianta que optou por indeferir os pedidos.

A nota sublinha que enquanto vigorar a situação de alerta, as autorizações que possam ter sido emitidas devem ser suspensas.

A proibição mantém-se até quarta-feira.

A situação de alerta aplica-se aos distritos de Braga, Bragança, Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

Viana tinha sido um dos casos a pedir exceção por causa do fogo das festas de Nossa Senhora da Agonia.

O Governo diz respeitar as tradições do país, mas lembra que a situação de alerta que se vive no continente obriga a um cuidado e a uma atenção acrescidos por parte de todos.