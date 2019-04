Governo quer lançar concurso para exploração de lítio em Maio

A audição visava confrontar o ministro do Ambiente e da Transição Energética no Parlamento com os receios da comunidade de Boticas onde está a ser feita a prospeção, mas Matos Fernandes garante que ainda não existe exploração de lítio em Boticas.

"Existe uma mina de lítio em Boticas? A resposta é não. Não existe. Há uma mina de feldspato. Os camiões e a poeira nada têm a ver com lítio. Não há uma mina de lítio em Boticas", repetiu o ministro do Ambiente e da Transição Energética.

João Pedro Matos Fernandes concretiza que o Governo pretende lançar em maio o concurso público internacional para a prospeção, pesquisa e exploração mineira de lítio em Portugal que vai definir que "a maior parte do valor acrescentado resultante da exploração tem que ficar em Portugal".

"A concessão só será atribuída a quem construir uma refinaria ou se associar a uma já existente", detalhou Matos Fernandes, garantindo ainda que o plano de trabalho "tem que incluir a recuperação ambiental das diversas intervenções feitas", de modo a não deixar "feridas ambientais".

