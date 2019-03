Há contrabandistas à solta em Alcoutim

Já não se veem homens a passar pela calada da noite o rio Guadiana para o lado espanhol. Esses são tempos que fazem parte da história das vilas raianas. Mas é essa época e essas pessoas aventureiras que o Festival do Contrabando de Alcoutim pretende homenagear.

"Na década que nós recriamos, compravam os produtos aos almocreves no interior do Algarve, ou o café, que vinha de Campo Maior, e passavam para o lado de lá. Andavam grandes distâncias com sacas com um peso médio de 40 a 45 quilos", lembra Júlio Cardoso, técnico de Turismo da Câmara Municipal de Alcoutim, a entidade que organiza o Festival do Contrabando.

Alguns contrabandistas que atravessavam o rio nem sabiam nadar. "Era a forma de trazerem pão para a mesa dos filhos", afirma Osvaldo Gonçalves, o presidente da câmara de Alcoutim, acrescentando que esta era a maneira que a população empobrecida tinha para ganhar a vida.

A jornalista Maria Augusta Casaca conta o que esperar deste Festival do Contrabando de Alcoutim

Desta vez, em vez de café, trafica-se arte entre os dois lados da fronteira. De um e de outro lado, em Alcoutim e em Sanlúcar del Guadiana, a partir desta sexta-feira e durante todo o fim de semana, vai haver muita animação: gente vestida à época, o reavivar de ofícios já desaparecidos e grupos de teatro a recriar esses tempos.

A ponte flutuante que une as duas localidades separadas pelo rio é a grande atração do Festival do Contrabando e deverá ser atravessada por milhares de pessoas.