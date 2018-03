Há mais água nas barragens, mas ainda não chega

Há barragens a Norte que já atingiram a capacidade máxima e duplicou o número das que estão a mais de 80% da capacidade total.

No final de fevereiro eram cinco e agora são 10. Há, no entanto, 12 albufeiras que ainda estão 40% abaixo da capacidade de armazenamento, mas eram 23 no fim do mês passado.

Os rios também têm mais caudal. O volume de água aumentou em 11 bacias hidrográficas e só desceu ligeiramente no Mondego face à capacidade máxima. Ainda assim, há oito barragens nas bacias do Mondego, do Tejo e do Arade que conseguiram aumentar as reservas de água em mais de 20% nas últimas duas semanas.

A bacia do Sado continua a ser a que tem menos água e a barragem de Monte da Rocha, em Ourique, a que está mais seca, apenas com 10% da capacidade total.

O panorama melhora, mas os dados oficiais também deixam claro que o armazenamento continua abaixo da média para esta altura do ano nas 12 bacias hidrográficas sob análise.