Há mais de duas semanas no mar. Conselho Português para os Refugiados lamenta "apatia"

A presidente do Conselho Português para os Refugiados diz que é urgente a adoção de medidas que torne rápido e eficaz o processo de acolhimento dos migrantes que estão há mais de duas semanas no Mar Mediterrâneo à espera de autorização para desembarcar na Europa.

A Comissão Europeia apelou à solidariedade dos estados membros, também o Papa pediu aos lideres europeus para serem solidários. Portugal já manifestou disponibilidade para acolher até 10 migrantes. Teresa Tito Morais apela ao governo para que interceda junto das instituições europeias, diz que há pessoas em risco de vida.

"Dez pessoas é um numero razoável, não vai causar qualquer problemas e penso que até poderia duplicar esse número. Mas o que me preocupa é a concretização num breve espaço de tempo para não pôr em risco tantas vidas que estão numa situação muito, muito difícil. Penso que no prazo de menos de uma semana estas pessoas devem desembarcar e ser redistribuídas pelos países de acolhimento".

Teresa Tito Morais lamenta que exista uma apatia cada vez maior relativamente à questão dos migrantes e reclama respostas.

"Hoje assistimos com alguma indiferença às centenas e milhares de pessoas que continuam na Grécia, em Itália dentro dos navios em situações dramáticas. Com um inverno muito rigoroso. Em 2016 houve uma onda de solidariedade para com estas pessoas e hoje há quase uma apatia total, o que muito choca. Temos que continuar a sensibilizar e forçar para que as respostas a estas situações sejam mais rápidas e eficazes".

Contactada pela TSF, fonte do Ministério da Administração Interna diz que Portugal já comunicou à Comissão Europeia a disponibilidade para acolher até 10 migrantes do navio Sea Watch 3. O MAI recorda que no ano passado chegaram a Portugal 86 migrantes na sequência de resgates de navios humanitários.

No final de dezembro, 49 migrantes foram resgatados no Mediterrâneo por navios de duas ONG alemãs e estão bloqueados no mar há duas semanas.