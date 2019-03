Há mitos sobre a União Europeia que nem uma bola-de-berlim consegue desfazer

Para chamar a atenção, com um exemplo prático, foram oferecidas bola-de-berlim, na Avenida dos Aliados, no Porto. Carolina Branco distribui várias, sem descanso.

"As caixas estão quase a acabar. Cada uma tem vinte bola-de-berlim."

Filipa Carrilho explica a quem está na fila, o objetivo da ação simbólica, distribuindo um panfleto, onde é explicado que a venda deste produto alimentar nas praias não foi proibido pela União Europeia.

A repórter Sónia Santos Silva escutou a organização desta ação simbólica e os transeuntes que passaram pela Avenida dos Aliados, no Porto, para receberem uma bola de berlim

Raquel Gomes, chefe de imprensa da Comissão Europeia em Portugal, desfaz alguns dos mitos. "Não é proibido vender bolas de Berlim na paria, não foi a Comissão Europeia quem proibiu brinde no bolo-rei, o YouTube não vai acabar".

Para terminar com este e outros equívocos, a Comissão Europeia quer esclarecer e informar sobre mitos falsos. É que apesar de haver cada vez mais informação, não existem cidadãos mais esclarecidos sobre algumas decisões de Bruxelas.

Com exemplos do quotidiano, Raquel Gomes sublinha a importância de desmascarar notícias falsas, relembrando a proximidade de eleições e os resultados de um inquérito recente do Eurobarómetro, que indicava que "83% das pessoas interrogadas declararam que as notícias falsas representam um perigo para a democracia. Os inquiridos estão particularmente preocupados com a desinformação intencional que visava influenciar as eleições e as políticas de imigração. O inquérito realçou igualmente a importância dos meios de comunicação social de qualidade: os inquiridos consideram que os meios de comunicação social tradicionais constituem a fonte de notícias mais fiável (rádio 70%, televisão 66%, imprensa 63%). As fontes de notícias online e os sítios Web de vídeos são as fontes noticiosas que registam os índices de confiança mais baixos, de 26% e 27%, respetivamente".

No passeio, a fila para chegar à pequena carrinha estacionada, junto ao edifício da Câmara Municipal do Porto, era contínua. António Barata chega de bicicleta, equipado a rigor, e a chamar a atenção também para a poluição nos oceanos.

Maria Faria junta-se à fila, sem saber o objetivo de quem lhe vai oferecer uma bola-de-berlim, "ali diz Bruxelas, será que é para mudar o nome?".

Cristóvão Correia elogia a ação simbólica da Comissão Europeia, porque considera ser "mais pedagógico aprender desta forma, mais informal, do que ler notícias e ver televisão".

António Ferreira segura uma caixa de camarão cozido numa mão, para receber com a outra, uma bola-de-berlim. O ouvido atento de manhã cedo trouxe-o até aqui, "porque ouvi na rádio. Acho importante as pessoas estarem informadas e votarem em eleições europeias".

Maria Gonçalves, com um saco de plástico, onde trazia uma caixa de plástico para guardar a oferta, pediu dois panfletos e duas bolas, mas só teve sorte com os panfletos. A bola vai ter de a dividir.