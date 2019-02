Os trabalhadores dos Registos e do Notariado alertam para a "situação limite" que se vive na Conservatória dos Registos Centrais em Lisboa. De acordo com o comunicado do STRN (Sindicato dos Trabalhadores dos Registo e do Notariado), estão em causa "condições deploráveis de segurança e higiene das instalações que colocam em risco a saúde de funcionários e de utentes".

Os funcionários do local estão impedidos de ter uma livre circulação pelos problemas com que se deparam todos os dias, desde "ventilação e climatização deficientes, ausência de limpeza, falta de saídas de emergências e de rampas de acesso para pessoas com mobilidade reduzida, bem como arquivos espalhados por todo o lado".

As "instalações elétricas descarnadas" são um risco de acidente, assim como os "níveis de ruído constantes e elevadores sem segurança".

Os trabalhadores revelam ainda que na cave "o cenário é de terceiro mundo: ar irrespirável, resultado das poeiras acumuladas em processos com mais de 40 anos, livros com mais de 100 anos, cobertos de pós e bolores (aglomerados constituídos por fungos, mofo, poeiras, ácaros, etc...), humidade, baratas, ratos e infiltrações de esgotos".

O sindicato garante que a situação é "há muito do conhecimento da tutela", porém, "face à indiferença dos responsáveis, a pedido dos trabalhadores, uma unidade de Saúde Pública deslocou-se ontem ao local, aguardando-se com expectativa o respetivo relatório".

Depois de uma reunião em plenário, os trabalhadores atribuíram o estado das instalações ao " inexplicável desinvestimento nas instalações, quando o IRN,IP fatura 600 milhões de euros por ano", à "indiferença" dos responsáveis e à "desresponsabilização de quem tem a obrigação de garantir as condições de segurança e higiene no trabalho".