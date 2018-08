Há um projeto pioneiro nos Açores que quer ensinar as famílias a conversar

Pode ser a mãe, o pai, a avó ou a tia. São convidados a sentarem-se nos bancos da escola para sessões de família onde vão aprender a conversar e a resolver problemas através de várias técnicas.

"Temos um problema na família para resolver, por exemplo uma discussão ou uma negociação difícil como uma saída à noite. Coloca-se depois os pais - um a fazer de filho e outro a fazer de pai - a desempenharem um papel como se fosse um teatro", exemplifica Suzete Frias, explicando um dos métodos do projeto, a interpretação de papéis.

A diretora regional de Prevenção e Combate às Dependências explica que "o objetivo é que resolvam a situação de uma forma saudável e adaptativa. E às vezes é mais fácil quando nós colocamos os pais a desempenhar um papel. Por um lado para serem empáticos e perceberem a perspetiva do outro e por outro lado é mais fácil do que nos estarmos a expor quando desempenhamos o nosso papel enquanto pessoa individual".

O projeto é pioneiro em Portugal e foi adaptado à realidade açoriana através de um programa espanhol da Universidade das Ilhas Baleares, em colaboração com o Centro Integrado de Apoio Familiar de Coimbra e a Universidade de Coimbra.

A jornalista Sara de Melo Rocha foi à descoberta deste programa inovador para as famílias açorianas

Suzete Frias explica que as sessões são conduzidas por psicólogos em escolas de territórios vulneráveis para prevenir comportamentos de risco através da consolidação de laços familiares. "O enfoque é promover a relação e a vinculação que é uma das 'vacinas' que nos protegerem de comportamentos de risco, entre elas o mau uso de substâncias".

A diretora regional de Prevenção e Combate às Dependências lembra que o excesso de trabalho e as novas tecnologias estão a roubar tempo de qualidade entre às famílias. "Não basta saber que gosto muito dos meus filhos e que estou a trabalhar para os alimentar. É necessário que eles sintam que os amamos e só sentem que os amamos quando partilhamos e experimentamos experiências e tempos livres, e negociamos e conversamos".

Suzete Frias que é preciso que as famílias voltem a comunicar cara a cara e "este programa também ensina e treina a terem conversas de 5 a 10 minutos para cada um saber um pouco do seu dia, do que aconteceu, das dificuldades".

O projeto "Prevenir em família e comunidade'"avança a título experimental no próximo ano letivo, em setembro, em três territórios vulneráveis, dois na ilha de São Miguel e um na ilha Terceira. Vai abranger 125 famílias com crianças dos 7 aos 11 anos.