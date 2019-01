Há uma placa que protege 75 estabelecimentos da cidade do Porto da especulação

Ao todo, e por enquanto, são 75 os estabelecimentos que fazem parte da iniciativa que arrancou na tarde desta segunda-feira, com a entrega das placas por parte do presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira.

Da lista fazem parte estabelecimentos de vários ramos, de restaurantes a mercearias e barbearias. Alguns deles são espaços centenários que, devido à localização central, se podem transformar em vítimas da especulação imobiliária. Na cidade, é recente o caso da Cunha , que esteve perto de encerrar portas porque o dono do edifício onde está essa confeitaria, assim o pretendia.

Na Confeitaria do Bolhão, na Barbearia Tinoco e no Restaurante o Escondidinho, por onde passou esta segunda-feira a reportagem da TSF, não houve movimentações desse tipo, mas a entrada no Porto com Tradição coloca esses espaços mais longe desse desfecho.