Harmonizações eno-gastronómicas em tons de verde apadrinharam casamento luso-italiano

A harmonização de propostas gastronómicas com vinhos verdes e italianos apadrinhou, no Porto, o acordo firmado entre a Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV) e a região italiana de Verona (Itália), através do Consorzio Associazione Vini Veronesi (AVIVE) para promoção conjunta em quatro mercados europeus.

Na ocasião, foi apresentada a nova campanha nacional de promoção da marca vinho verde, «Não há só um verde. Há vários tons de verde» é o mote da promoção de um produto que continua a afirmar-se de modo pujante, muito em especial nos mercados externos. Os Estados Unidos, com mais valor, e Alemanha, em maior quantidade, dividem a liderança nas exportações, cujo valor total ascendeu a 64 milhões no último ano, sendo de 130 milhões de euros o valor total das vendas.

Presente em 100 países - é o 2.º nas exportações, logo atrás do vinho do Porto - o vinho verde está em fase de notória afirmação nos mercados externos e na qual se insere o programa de promoção com a região de Verona, que inclui 12 DOP diferentes produzidos em 28 mil hectares de vinha.

Os mercados de França, Dinamarca, Alemanha e Portugal são o alvo desta campanha a três anos e que representa, de acordo com Manuel Pinheiro, presidente da CVRVV, «um desafio fantástico e um passo de gigante na afirmação mundial dos vinhos verdes como uma grande região vinícola».

Consumado o casamento luso-italiano, não houve banquete, o clássico copo de água, antes um agradável cruzamento de harmonizações dos vinhos de ambas as regiões.

Os verdes casaram com as criações gastronómicas do chef italiano Gaetano Barone, natural de Verona. Harmonizações plenamente conseguidas em três propostas: para saborear azeitonas verdes recheadas com carne de vitela e especiarias com o Quinta da Raza Colheita Selecionada Avesso 2017, um vinho floral e algo frutado.

O vol-au-vent de massa folhada com creme de queijo gorgonzola de cabra e nozes, particularmente saboroso, teve harmonia perfeita com o excelente Poema Reserva Alvarinho 2015.

Para o risotto com salsinha fresca cortada à faca, com alecrim e creme de manteiga e parmesão, o Quinta de Linhares Azal 2017 fez a ligação perfeita.

Para harmonizar as propostas portuguesas com os Vini Veronesi, o chef Cláudio Policarpo escolheu o Soave Classico White DOC Vigne di Fittà, de coir amarelo palha, marcado pela mineralidade, para a alheira assada sobre misto de pimentos assados.

A saladinha de polvo com aromas mediterrânicos, apresentada numa lata tradicional de conservas foi servida com o Gentili DOC Chiareto di Bardolino Rose, um vinho com notas florais.

Um espumante leve e com bolha fina - Lessini Durello DOC 36 mesi - acompanhou na perfeição o xerém de camarão e salicórnia e deu o mote para serviu para um brinde a este programa vínico luso-italiano.