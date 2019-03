Hollywood já era. Agora é Lisboa que tem uma "calçada da fama"

Beatriz Costa, Vasco Santana, Nicolau Breyner, Laura Alves, Fernando Mendes, Carlos Cunha ou Diogo Infante. São alguns dos nomes inscritos neste passeio da fama, ou melhor, calçada da fama. Ao contrário do que que acontece em Los Angeles (onde o passeio é construído em pedra mármore), neste caso, os promotores optaram pela tradicional calçada portuguesa para homenagear as estrelas do Teatro português.

Os nomes surgem no interior de um retângulo delimitado por pedras de calcário negras, também em negro, num fundo de pedras brancas.

O presidente da junta de freguesia de Santo António, responsável pela iniciativa, explica que a seleção dos nomes "foi difícil por que Portugal tem muito talento". Vasco Morgado acrescenta, no entanto, que esta "não é uma iniciativa fechada". Para o ano, também por ocasião do Dia Mundial do Teatro, outros nomes passarão a figurar na "calçada da fama".

A homenagem a atores, atrizes, encenadores empresários não ocorre por acaso na freguesia de Santo António. É aqui que estão, ou estiveram, localizados "boa parte dos teatros da capital": desde os teatros do Parque Mayer - Maria Vitória, Capitólio, Variedades, ABC - ao Teatro Tivoli, Avenida ou São Jorge.

"No século XX, tudo se passava aqui nesta artéria. Nesta freguesia, grande parte dos reformados são pessoas que trabalharam no teatro; sejam contrarregras, assistentes... todos eles. Nós temos de obrigatoriamente estar ligados ao teatro", sublinha Vasco Morgado.

O repórter Miguel Videira esteve em direto da nova "calçada da fama", em Lisboa

A inauguração da "calçada da fama" está agendada para as 17h30. Contará com a presença da maioria dos homenageados.