Homem morre atropelado por comboio na Linha do Douro em Penafiel

Um homem de 60 anos morreu esta segunda-feira, na Linha do Douro, no concelho de Penafiel, ao ser atropelado por um comboio, o que provocou o corte de circulação, durante cerca de 30 minutos, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

Segundo os bombeiros de Paço de Sousa, o atropelamento ocorreu junto ao apeadeiro de Oleiros, às 13h14.

No local estiveram 14 operacionais e cinco veículos da corporação de bombeiros de Paço de Sousa e da equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa, que confirmou o óbito.