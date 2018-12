Homem morre soterrado num silo de milho

Um homem morreu soterrado num silo quando efetuava uma descarga de milho numa herdade no concelho de Campo Maior, distrito de Portalegre, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou que o acidente de trabalho ocorreu no Monte da Dona Joana de Cima, tendo o óbito do homem, na casa dos 50 anos, sido declarado no local.

Segundo a mesma fonte, a vítima mortal era o motorista de um veículo pesado de mercadorias, que transportava milho, e, quando procedia à descarga dos cereais, foi projetado para o interior do silo, ficando soterrado no milho.

"Foi necessário proceder à remoção do milho para resgatar a vítima", relatou a fonte do CDOS.

Elementos da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) estiveram no local para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.

O alerta foi dado às 13h39, de acordo com o CDOS, tendo as operações de socorro envolvido os Bombeiros Voluntários de Campo Maior e uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Elvas, além da GNR.

No local estiveram ainda a apoiar as operações três tratores agrícolas da herdade e uma máquina retroescavadora da Câmara Municipal de Campo Maior.