A principal praia do Alto Minho, de acordo com crónicas do início do século XX, era servida pela estrada real que ligava Viana do Castelo a Caminha e atravessava a povoação,

Junto à velha rodovia, mais tarde estrada nacional 13, nasceu uma pensão que teve percurso ascensional desde 1935 até ser hoje uma unidade hoteleira de quatro estrelas.

Em Vila Praia de Âncora, na orla atlântica minhota, o HOTEL MEIRA faz parte do património local, da memória das gentes.

É uma instituição, uma referência sedimentada por mais de 80 anos de uma história de amor, consubstanciada por Felisbela, ínclita cozinheira, e Simão Meira.

Uma obra continuada com enorme paixão, pelo filho Jorge e, nos últimos tempos, pela neta Ana Paula. Com a ajuda do bisneto Emanuel renovou a unidade hoteleira que dispõe de 52 quartos e uma piscina exterior, Cores suaves, bom gosto, espaços mais amplos e funcionais remoçaram um hotel que mantém o encanto mágico dos lugares que têm história, Revivida em cada canto ou no restaurante, agora com entrada independente,

Sala airosa, mobiliário e decoração modernos; ambiente confortável. Amesendação condizente.

Com o chef Álvaro Costa, nome de primeiro plano no mundo da cozinha contemporânea, o objetivo é recuperar memórias e clientes de tempos idos e cativar outros, piscando o olho à vizinha Galiza.

Através de uma cozinha cuidada e com sabor regional, contemporânea e imaginativa, tendo por base o receituário antigo, a matriz dos anos 30 do século passado.

TSF à Mesa - Hotel familiar com tradição aposta em chef credenciado

Com os produtos do mar, da serra e do rio ali à mão -- cabrito da serra de Arga; truta do rio Âncora, peixe do mar; lampreia; polvo da pedra -, sem colocar de lado o bacalhau, a intenção é criar uma carta pouco extensa com pratos da região confecionados de acordo com a sazonalidade dos produtos.

O próximo jantar de fim de ano, marca de algum modo o início da nova fase do restaurante: um menu com oito momentos, concebido pelo chef Álvaro Costa.

A abrir, vieira, moscatel e iogurte de beterraba, com menta fresca a coroar o molusco. Seguiu-se o creme de mariscos fumados, sapateira ao natural e gelatina de coentros. Nota elevada para o caldo, confecionado à base de cascas de mariscos. O puré de sapateira e o coral de vieiras com coentros deram um toque pleno de sabor,

O terceiro momento - corvina em cabidela do mar - ilustrou a capacidade do chef para surpreender: matéria-prima de excelente qualidade, bem trabalhada, arroz negro, carolino, cozinhado com tinta de choco, com camarão, mexilhões e um caldo de peixe. Para dar o sabor da cabidela, o vinagre de alvarinho, resultou em pleno. Um prato que tem tudo para figurar como ex-libris da futura carta.

Em sintonia perfeita, a harmonização com os vinhos Cortinha Velha, espumante e alvarinho.

O corta-sabores de citrinos e crème fraiche abriu caminho ao prato de carne: dorso de cachena, a vitela que deambula pelas serranias da Peneda, acompanhado com batata migada e trufa branca, cenoura assada, shitakes e molho Madeira. Carne plena de sabor, muito bem confecionada. O tinto duriense Quinta de Castelares acompanhou, na perfeição, este momento e o seguinte: duo de queijo serrano, compota de pimento e maçã.

Para terminar em beleza, antecedendo o café, trufas e mignardises, um cheesecake de manga, gelado de tangerina, coulis de morango e crocantes de chocolate praliné.

Ao longo da semana, há um menu de almoço, com cinco sugestões, e outro executivo para empresas locais.

Boa carta de vinhos. Serviço competente, marcado pela simpatia neste restaurante norteado por bons princípios. HOTEL MEIRA, em Vila Praia de Âncora.