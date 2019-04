IC19 reaberto após despiste de camião

O IC19 esteve cortado no sentido Lisboa-Sintra, desde cerca das 06h00 desta manhã, devido ao despiste de um camião que causou um ferido ligeiro. O trânsito nesse sentido foi reaberto pouco antes das 11h00, mas, no sentido contrário (Sintra-Lisboa), continua a circular-se apenas por uma via devido à queda de um poste de iluminação pública.

Fonte da PSP adiantou que o alerta para o acidente, que ocorreu após a saída para Queluz, no sentido Lisboa-Sintra, foi dado às 05h44.

Apesar do corte do Itinerário Complementar 19 (IC19) no sentido Lisboa-Sintra, o trânsito esteve a circular pela berma.

De acordo com a PSP, do acidente resultou um ferido ligeiro, o motorista do camião, que foi transportado ao Hospital Amadora-Sintra.

(Notícia atualizada às 10h56 com a reabertura do IC19)

