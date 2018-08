Imagens aéreas mostram devastação entre Monchique e Silves

Durante uma semana, o fogo consumiu milhares de hectares na zona da Serra de Monchique. As chamas ultrapassaram o concelho algarvio, passando para Silves. A extensão do incêndio fez dele o maior a nível europeu este ano.

Além da zona de mato, as chamas destruíram dezenas de casas, deixando prejuízos na ordem dos milhões de euros. O que fica é uma zona coberta de cinzas, como mostram as imagens cedidas à TSF por Marcelo Martins.

Do espaço, o satélite europeu Sentinel Hub também registou a longa mancha negra que ficará agora marcada no território do Algarve.