Incêndio de grandes dimensões em armazém em Braga

Um incêndio de grandes dimensões atingiu, esta manhã, uma zona de armazéns em Braga, confirmaram à TSF os Bombeiros Sapadores de Braga. Nenhuma pessoa ficou ferida.

O fogo terá começado por volta das 7h30 desta manhã, num armazém de tintas da Robbialac, situado na rua da Cidade do Porto.

Nesta altura, o incêndio já se encontra dominado, e, de acordo com os bombeiros, não há risco de que as chamas alastrem aos edifícios envolventes.

A empresa garante que os 23 postos de trabalho no armazém não estão em risco, apesar de não ser possível retomar a atividade durante o dia de hoje. Os prejuízos são elevados, mas ninguém ficou ferido no incêndio no armazém da Robbialac, na zona industrial de Braga.

No local, estiveram mais de 100 operacionais, apoiados por 23 viaturas mobilizadas.

Para o local foram deslocados bombeiros e viaturas dos Sapadores de Braga e dos bombeiros voluntários de Braga, Amares, Póvoa de Lanhoso e Taipas, assim como agentes da Polícia de Segurança Pública e da Polícia Municipal.

As causas do incêndio irão agora ser avaliadas pelas autoridades.