Incêndio de grandes proporções deflagrou em antiga fábrica no centro do Funchal

Um incêndio de grandes dimensões deflagrou, esta sexta-feira, num edifício no Largo do Pelourinho, centro do Funchal, tendo um homem sido retirado do terceiro andar com recurso a uma escada dos bombeiros.

A Lusa constatou no local que um homem, que esteve em perigo, estava no terceiro andar do edifício e foi retirado pelos bombeiros, com recurso a uma escada.

O fogo está a ser combatido pelas duas corporações de bombeiros do Funchal, os Sapadores e os Voluntários Madeirenses.

Fonte do jornal Diário de Notícias da Madeira adiantou, à TSF, que há risco de desabamento do prédio atingido pelas chamas.

O edifício devoluto estava cerca das 20h00 a ser totalmente consumido pelas chamas.

Quatro viaturas autotanques e duas ambulâncias estão no local.

Além dos bombeiros, também a PSP está no local.

Nas imediações existem habitações e estabelecimentos comerciais.