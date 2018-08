Um incêndio deflagrou num armazém de transformação de cortiça em Santa Maria de Lamas, esta quinta-feira.

Fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro de Aveiro disse à TSF que o alerta foi dado às 10h54 e que as chamas alastraram a uma habitação contígua existente no local.

A origem do fogo é "desconhecida" e estão quase 50 bombeiros no local, apoiados por 16 veículos do distrito de Aveiro.