Incêndio em armazém na Estrela combatido por 41 operacionais

Um incêndio deflagrou esta quarta-feira num armazém/oficina situado na freguesia da Estrela, em Lisboa, e está a ser combatido por 41 operacionais apoiados por 14 viaturas, disse à agência Lusa o Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB).

O alerta foi dado pelas 14h50 e fonte do RSB explicou tratar-se de um incêndio num "armazém e oficina mecânica", na Rua do Borja, n.º 131, acrescentando, pelas 15h30, que o incêndio estava circunscrito ao armazém, localizado junto a outros prédios habitacionais. Por esta altura, as chamas já foram controladas pelas equipas de bombeiros.

Segundo a fonte, não há registo de vítimas. O incêndio está a ser combatido por mais de três dezenas de elementos do RSB e por elementos dos Bombeiros Voluntários de Campo de Ourique.

Na página da internet, a Autoridade Nacional de Proteção Civil classifica a ocorrência como sendo "indústria, oficina, armazém".