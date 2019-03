Incêndio em fábrica de Gondomar deixa 800 casas sem eletricidade

Um incêndio consumiu esta quarta-feira uma fábrica de móveis, em Jovim, Gondomar, adiantou o Jornal de Notícias.

De acordo com a agência Lusa, o incêndio está em fase de rescaldo, mas deixou cerca de 800 pessoas sem eletricidade, disse o presidente da câmara.



"A prioridade agora é repor a energia elétrica. Por precaução foi cortada a corrente elétrica a cerca de 800 clientes residenciais e industriais, mas a situação será reposta o mais rápido possível", disse o presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins.



Quanto ao incêndio, o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Gondomar, Fernando Tavares, apontou, cerca das 11h30, que este tinha entrado em fase de rescaldo, adivinhando "um período longo de trabalhos".



"Só no final do dia é que os trabalhos estarão terminados. A nossa preocupação foi que o fogo não chegasse às fábricas e casas vizinhas. Fizemos um combate musculado e não há feridos a registar, apenas danos materiais", disse.



Em causa está uma ocorrência na Travessa Trás da Serra em Jovim, Gondomar, no distrito do Porto, cujo alerta foi dado às 08h24.



Cerca das 10h20 o fogo foi dado como dominado.



De acordo com informações recolhidas no local, a fábrica de mobiliário escolar e de escritório emprega 16 pessoas, mas tem outras indústrias no concelho, pelo que não terá de parar.



"Os postos de trabalho não estão em causa", assegurou Marco Martins, que falou esta manhã com o proprietário da fábrica.



O incêndio ter-se-á iniciado na zona de produção e os danos reportam ao armazém, nomeadamente estrutura e telhado.

Foto: Facebook Marco Martins

Notícia atualizada às 21h30