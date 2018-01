Incêndio em garagem faz 13 feridos em Valongo

Um incêndio deflagrou, na manhã desta quinta-feira, numa garagem de um prédio em Valongo, distrito do Porto, deixando 13 pessoas feridas e danos em várias viaturas.

Bruno Fonseca, comandante dos Bombeiros Voluntários de Valongo, disse à TSF que "a primeira indicação recebida foi de que o incêndio terá afetado entre 20 a 30 viaturas".

O jornalista Miguel Videira ouviu o comandante dos Bombeiros Voluntários de Valongo

O Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto indicou que o alerta foi dado às 7h50 e que às 9h15 o fogo que deflagrou na garagem do edifício já estava "dominado".

As 13 pessoas que ficaram feridas foram assistidas no local, tendo uma delas sido transportado para o Hospital de São João, no Porto, devido a inalação de fumos.

"Neste momento, os bombeiros estão a proceder à extração do fumo do local", acrescentou.

Cerca de uma centena de pessoas tiveram de ser retiradas do edifício, que foi totalmente evacuado. A Proteção Civil está ainda a avaliar se existirão condições para que os moradores possam regressar ao edifício.