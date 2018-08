Incêndio em prédio provoca quatro feridos ligeiros Santa Maria da Feira

Quatro pessoas foram hospitalizadas com ferimentos ligeiros, na sequência de um incêndio esta madrugada num prédio, em Santa Maria da Feira.

O alerta foi dado pouco depois das três e meia da manhã e o fogo obrigou à retirada de 11 pessoas do local, conforme explicou o comandante dos Bombeiros de Santa Maria da Feira.

"Tínhamos habitantes no primeiro e no segundo andar e fizemos uma operação de salvamento, resgatamos as vítimas. No total, 11 pessoas foram assistidas, sendo que quatro foram transportadas para o hospital", disse à TSF Jorge Coelho.

O incêndio teve origem numa das garagens do edifício, estando ainda as causas deste incêndio por apurar.

Além dos Bombeiros de Santa Maria da Feira, no local estiveram a Proteção Civil e a Guarda Nacional Republicana.