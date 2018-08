Fogo obriga à retirada de 40 pessoas de uma aldeia em Monchique

O incêndio que lavra em Monchique desde o início da tarde obrigou à retirada de 40 habitantes do sítio das Taipas, a sul da Perna da Negra, local onde deflagrou o fogo. A informação foi confirmada à TSF por fonte do Comando Nacional da Proteção Civil. No local, estão 300 operacionais, apoiados por 98 viaturas e oito meios aéreos.

A mesma fonte explicou ainda que "o combate às chamas está a correr bem", estando o "fogo a ceder"

O Comandante Adjunto Nacional da Proteção Civil, Belo Costa, confirmou a retirada de 40 pessoas do sítio de Taipas

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro descreveu este incêndio como "complexo", estando o fogo em curso numa zona onde "há muito vento" e de "difícil acesso."

Uma zona rural do concelho de Monchique já tinha sido atingida por um incêndio, na quinta-feira à tarde, dominado cerca de duas horas depois após um combate travado por 113 homens e seis meios aéreos.

Face à onda de calor que afeta o país pelo menos até domingo, com temperaturas máximas acima dos 40º e que na quinta-feira na bateram recordes históricos, a Proteção Civil estendeu o estado de alerta especial relativo aos meios de combate a incêndio aos distritos do Porto, Leiria, Aveiro, Braga, Viana do Castelo e Coimbra.

Este ano, o dispositivo de combate a fogos florestais engloba 56 meios aéreos (incluindo um na Madeira), cerca de 11 mil operacionais e mais de três mil meios terrestres (nomeadamente viaturas).

Notícia atualizada às 16h15