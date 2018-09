Mais de 200 operacionais combatem incêndio em Montalegre

Perto de 200 operacionais estão a combater desde a tarde deste domingo um incêndio de grandes proporções na freguesia de Cabril, concelho de Montalegre, distrito de Vila Real.

Em declarações à TSF, o comandante dos Bombeiros de Montalegre, adianta que as chamas estão a consumir uma zona de mato junto a uma pequena povoação mas sem colocar a população em risco.

O comandante dos Bombeiros e vice-presidente da Câmara de Montalegre lamenta a repetição de focos de incêndio na freguesia de Cabril.

"Temos o vento a soprar com intensidade e a dificuldade em progressão no terreno são as nossas maiores dificuldades", explicou David Teixeira, que lamenta que a freguesia de cabril seja "diariamente" fustigada pelas chamas.

"É uma freguesia negra. Praticamente todos os dias há uma ignição nesta freguesia (do Cabril). É um fenómeno", disse.