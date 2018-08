Marcelo alerta que balanço e definição de medidas de apoio aos incêndios pode demorar

O Presidente da República admitiu esta terça-feira que ainda poderá demorar algum tempo até se fazer o balanço do incêndio que durante dez dias lavrou na serra de Monchique e decretar as medidas de apoio às pessoas afetadas.

Em declarações aos jornalistas, em Albufeira, no Algarve, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que o tempo de se poder dizer qual o tipo de medidas que serão implementadas "ainda não está fechado", mostrando-se convicto de que "o Governo não faltará ao cumprimento dos compromissos assumidos".

O Presidente da República disse estar consciente de que há uma "pressão muito grande para que se conheçam as decisões já", mas admitiu que ainda possa demorar "algum tempo a fazer-se a avaliação global da situação", não só do incêndio que afetou a serra algarvia, o mais grave, até agora, como de toda a época de incêndios.

Marcelo Rebelo de Sousa apelou ainda a que se deixe terminar a época de fogos para se ter "uma perspetiva distanciada", sublinhando que as medidas a serem tomadas terão de constar de diplomas e uma parte delas, como aconteceu em 2017, terão de ser inscritas no Orçamento do Estado do ano que vem.

"Eu percebo a preocupação e até alguma angústia das pessoas, também existiu em 2017 e eram muito mais pessoas e eram muitíssimos mais danos, de todo o modo, estou convicto de que na altura adequada o Governo não faltará ao cumprimento dos compromissos assumidos", declarou.