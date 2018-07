Risco máximo de incêndio. Proteção Civil estende alerta especial a seis distritos

A partir da próxima meia-noite, a Proteção Civil vai estender o estado de alerta especial relativo aos meios de combate a incêndio aos distritos do Porto, Leiria, Aveiro, Braga, Viana do Castelo e Coimbra, devido à vaga de calor prevista para os próximos dias.

O anúncio foi feito pela segunda comandante operacional nacional, Patrícia Gaspar, em declarações aos jornalistas na sede da Autoridade Nacional da Proteção Civil, em Carnaxide, Oeiras.

Patrícia Gaspar explica medida especial adoptada pela Proteção Civil

Os seis distritos vão passar, a partir das 00:00, para o alerta amarelo da Proteção Civil, o segundo mais grave numa escala de quatro.

O estado de alerta especial do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro, que define a "prontidão e mobilização das estruturas, forças e unidades de proteção e socorro em conformidade com os riscos associados", já vigorava nos distritos do interior do país, que passam, a partir das 00:00 de hoje, para alerta laranja, o terceiro mais grave.

A comandante operacional nacional advertiu para a tolerância zero no uso do fogo em qualquer circunstância

A Proteção Civil justifica os procedimentos com o agravamento do risco de incêndios florestais devido à previsão do aumento da temperatura e da redução da humidade no ar.