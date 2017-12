Inês de Medeiros deseja que "Almada deixe de ser a outra margem"

Inês de Medeiros ficou debaixo dos holofotes em 2017 ao roubar, pelo PS, a Câmara Municipal de Almada ao PCP, que desde 1976 nunca tinha perdido uma eleição naquele município. Como seria de esperar, a autarca destaca esse facto pessoal como um dos acontecimentos do ano, juntamente com os incêndios, a vitória no festival Eurovisão, a saída de Portugal da categoria lixo e a eleição de Mário Centeno para o Eurogrupo.

"A nível pessoal, como não poderia deixar de ser, a minha eleição à frente da Câmara de Almada. É algo de muito importante para mim, é o iniciar de uma nova vida, de um novo ritmo. É um desafio corresponder às expectativas e estar à altura do voto de confiança e esperança que as pessoas me deram. Ao nível nacional é como disse o Presidente da República. É um sentimento contraditório, não nos podemos esquecer das tragédias, mas por outro lado foi um ano em que Portugal teve grandes alegrias, desde o Salvador Sobral, a saída da categoria de lixo e a própria eleição do Dr. Mário Centeno."

A autarca destaca o acontecimento do ano a nível pessoal e os destaques a nível nacional

O melhor da TSF no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade TSF. Subscrever

Quanto às personalidades do ano, Inês de Medeiros não tem dúvidas, mas não deixou de puxar a brasa a Almada. "Do ponto de vista nacional é evidente que o Dr. Mário Centeno é a personalidade do ano pela positiva. Do ponto de vista local, o Miguel Oliveira, o nosso campeão do Moto 2. O Salvador foi sem dúvida outro, na parte cultural, um grande exemplo de coragem, amor à vida, talento e honestidade."

Inês de Medeiros destaca as personalidades do ano

Para 2018, a autarca quer que Almada deixe de ser "a outra margem, ou o outro lado". "O meu maior desejo é que em 2018 possamos plantar os alicerces da transformação que foi expressa no voto de esperança e confiança que as pessoas de Almada me deram. Há um sentido de urgência que tem de ser introduzido para que Almada deixe de ser a outra margem ou o outro lado, mas seja plenamente um dos lados do rio, a margem esquerda se quiserem, mas que ocupe o seu lugar nesta zona que é a área metropolitana."