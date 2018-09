Infarmed "forever and ever" em Lisboa. Rui Moreira espera o "dia de são nunca"

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, admitiu na noite desta segunda-feira aos jornalistas que já não acredita que as instalações do Infarmed sejam, de facto, mudadas para o Porto.

Depois de um silêncio de três dias, Rui Moreira revelou não ter sido informado pelo Governo acerca da transferência do processo de descentralização para o parlamento, onde vai agora ser analisado por uma Comissão.

"Eu tenho a certeza que o Infarmed vai continuar, forever and ever, em Lisboa", ironizou o autarca. "Aquilo que era uma decisão anunciada, pensada e estudada pelo Primeiro-ministro e pelo Ministro da Saúde foi, de facto, alterada", algo que leva Rui Moreira a dizer que não acredita na mudança do Infarmed para o Porto.

Ouça as críticas de Rui Moreira.

O autarca portuense garante não estar a desistir da mudança e garante que, "se amanhã estiver enganado", fica "todo contente".

Explicações estão dadas

Questionado acerca de um eventual pedido de explicações a Adalberto Campos Fernandes, o presidente da autarquia portuense responde com ironia.

"O senhor ministro, aquilo que disse, é que houve uma alteração da política e que vai atirar [o assunto] para uma comissão que no dia de são nunca, à tarde, na semana dos nove dias é capaz de decidir que o Infarmed vem para o Porto. Nesse dia, criam uma outra comissão para ver se alguma comissão diz que é mau o Infarmed ir para o Porto", atirou.