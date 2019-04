2º circular cheia em tarde de derby

18h13

Lisboa:

Trânsito lento na 2ª Circular, sentido Benfica-Aeroporto, há fila entre Pina Manique e o Campo Grande. No sentido contrário há paragens entre a zona da Encarnação e o Campo Grande.

No IC-19, sentido Lisboa-Sintra, há demora entre a zona da Buraca e a recta dos comandos da Amadora. Afecta a nacional 117 desde a zona de Alfragide.

Nas ligações norte à ponte 25 de Abril, há paragens no final da Av. da Ponte e pela A-5 no acesso da Pimenteira.

Trânsito lento no viaduto Duarte Pacheco, em direcção às Amoreiras.

Porto:

Trânsito lento na A-4, sentido Porto-Amarante, há fila ente o nó da A-3 e o túnel de Águas Santas

Na A-3, sentido Maia-Porto, há demora na ligação à VCI.

Na VCI, há paragens, nos 2 sentidos, entre o nó de Francos e a ponte da Arrábida.

Trânsito intenso e com paragens nos dos sentidos da Av. AEP.

17h33

Lisboa:

Trânsito lento na 2ª Circular, sentido Benfica-Aeroporto, há fila entre o viaduto do Eixo Norte-Sul e o Campo Grande. No sentido contrário há paragens entre a zona do Relógio e o Campo Grande.

No IC-19, sentido Lisboa-Sintra, há demora entre a zona da Buraca e a recta dos comandos da Amadora. Afecta a nacional 117 desde a zona de Alfragide.

Nas ligações norte à ponte 25 de Abril, há paragens no final da Av. da Ponte e pela A-5 no acesso da Pimenteira.

Porto:

Trânsito lento na A-4, sentido Porto-Amarante, há fila ente o nó da A-3 e a zona de Ermesinde.

Trãnsito intenso e com paragens nos dos sentidos da Av. AEP.

17h10

Lisboa:

Trânsito lento na 2ª Circular, sentido Benfica-Aeroporto, há fila entre o viaduto do Eixo Norte-Sul e o Campo Grande. No sentido contrário há paragens entre o radar e o Campo Grande.

No IC-19, sentido Lisboa-Sintra, há paragens na recta dos comandos da Amadora.

Porto:

Trânsito lento na A-4, sentido Porto-Amarante, há fila entre o nó da A-3 e o Túnel de Águas Santas.