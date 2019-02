Inquérito interno no Hospital de São João após tentativa de rapto de bebé

"O hospital vai abrir um inquérito interno para esclarecimento completo da ocorrência", disse à agência Lusa fonte oficial do hospital, que se escusou a avançar com mais detalhes.

No sábado, ao princípio da noite, uma mulher envergando uma bata de profissional de saúde tentou raptar um recém-nascido do berçário do Hospital de São João.

Contactada pela agência Lusa, uma fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto adiantou que a mulher, de 48 anos, entrou no quarto onde estava o bebé e familiares.

A mulher "chegou a pegar na criança ao colo", mas o pai estranhou a situação e decidiu chamar a polícia às 19:22 de sábado, tendo a suspeita acabado por ficar detida, disse a mesma fonte da PSP.

Segundo esta fonte, a mulher ficou detida devido à "gravidade da situação" e vai ser presente na segunda-feira de manhã ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto.